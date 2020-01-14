Цхинвал, , 14:19 — REGNUM Трехлетняя инвестиционная программа запущена в Южной Осетии в текущем году. Об этом 14 января сообщает агентство «Рес».

По данным журналистов, общий объем инвестиций составляет 4,5 млрд рублей. Всего программой предусмотрено 52 мероприятия. Планируется обновить инженерные сети в Цхинвале, провести реконструкцию трех мостов, построить шесть 75-квартирных жилых корпусов, а также новые детсад, школу и детский лагерь отдыха.

Также планируется запустить в полную мощность новый водовод Ванат-Цхинвал и обустроить новый полигон для мусора.

Стоит отметить, что в прошлом году в Южной Осетии завершилась двухлетняя инвестпрограмма. На нее из российского бюджета было выделено 4,3 млрд рублей, и предусмотрено 53 пункта программы.