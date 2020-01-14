Санкт-Петербург, , 14:11 — REGNUM В России не наблюдается ни роста реальных зарплат, ни роста реальных доходов — происходит лишь подстройка рынка труда под общеэкономические реалии, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 14 января, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Елена Кудрявцева, комментируя высказывания министра труда и социальной защиты Максима Топилина.

Как сообщалось ранее, Топилин в интервью «Российской газете» заявил, что по прогнозу возглавляемого им министерства реальные зарплаты в России в 2020 году вырастут на 2,3%, а реальные доходы граждан — на 1,5%.

«Данные о средней температуре по больнице, которыми оперирует министр, не очень показательны. Потому что официальная инфляция у нас одна, а реальная может быть выше. Потому что мы не знаем, будет ли стабильной налоговая система — разговоры о повышении ставки НДФЛ с 13% до 15% ведутся все чаще. И по ряду других причин.

Все устойчивые компании закладывают в свои бюджеты повышение уровня зарплат. После 2014 года в течение нескольких лет повышения блокировались, но этот процесс не может быть бесконечным. Накопленная потребность в росте — куда выше упомянутых процентов.

К тому же предполагается, что экономика в 2020 году вырастет примерно на те же 1,5%, что и реальные доходы. То на то и выйдет. Никакого роста не происходит — происходит подстройка рынка труда под общеэкономические реалии: где-то зарплаты еще будут расти, где-то уже нет», — отметила Елена Кудрявцева.