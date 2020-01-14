Москва, , 13:40 — REGNUM В России зафиксирован рост стоимости трех моделей Jeep из шести представленных на рынке. Об этом сообщается на сайте «Цена Авто».

Эти три модели во всех комплектациях подорожали от 75 до 200 тыс. рублей.

Начальная комплектация внедорожника Grand Cherokee — Laredo подорожала на 75 тыс. рублей. Это авто сейчас стоит 3,36 млн рублей. При этом топовая версия Trackhawk подорожала значительнее — на 200 тыс. рублей. Теперь она стоит 9,9 млн рублей.

Подорожала также модель Jeep Wrangler и его удлиненная версия Wrangler Unlimited (на 80 — 95 тыс. рублей). С января Jeep Wrangler продаётся от 3 630 до 4 390 тыс. рублей, а Wrangler Unlimited от 3 880 до 4 630 тыс. рублей.

Свою прежнюю цену сохранили модели Compass, Grand Cherokee и Renegade.

Напомним, в начале 2020 года компания Renault в РФ подняли стоимость практически на всю модельную линейку французской марки.

Напомним также, что по итогам 11 месяцев прошлого года в РФ было продано 1653 машины марки Jeep (+7%).

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