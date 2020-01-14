Лас-Вегас, США, , 13:33 — REGNUM В течение ближайших трех лет южнокорейская компания Hyundai Mobis инвестирует 9 трлн вон (~$7,78 млрд) в расширение бизнеса и разработку новых технологий. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Согласно заявлению вице-президента южнокорейской компании Ко Ен Сока, сделанного на встрече с журналистами в рамках выставки потребительской электроники CES, Hyundai Mobis намерена выделить 3−5 трлн вон ($2,59 млрд~$4,32 млрд) на расширение и укрепление бизнеса, 4−5 трлн вон ($3,45 млрд~$4,32 млрд) — на исследования и разработки технологий, ещё 150 млрд вон (~$129,7 млн) — на поддержку стартапов.

Также топ-менеджер отметил, что к 2025 году компания намерена увеличить долю клиентов, не входящих в состав Hyundai Motor Group, с 10%до 40%.

Отметим, что на выставке в Лас-Вегасе южнокорейская компания Hyundai Mobis представила концепт-кар M. Vision S и систему электропитания автомобиля.