Оренбург, , 13:27 — REGNUM Государственный долг Оренбургской области в 2019 году уменьшился на 2,384 млрд рублей. На начало 2020 года объем госдолга составляет 22,052 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минфине региона.

По данным финансового ведомства, долг области по бюджетным кредитам исчисляется 12, 393 млрд рублей, по облигациям — 9, 659 млрд рублей. Перед кредитными организациями долговые обязательства отсутствуют.

Сокращение государственного долга произошло за счет погашения долговых обязательств по гособлигациям (1, 859 млрд рублей), а также по бюджетным кредитам (492,5 млн рублей). В 2019 году в полном объеме погашен облигационный выпуск 2013 года.