Москва, , 13:24 — REGNUM В ходе весенней сессии депутатам Госдумы придется активно работать над рассмотрением законодательных инициатив и их качеством, особенно в вопросе законопроектов, направленных на реализацию ежегодного Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 января, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе открытия весенней сессии 2020 года.

«(Необходимо) обеспечить приоритетное рассмотрение Послания президента, уделить приоритетное внимание законопроектам, связанным с созданием условий для развития экономики. Для этого, возможно, придется продлевать заседания, увеличивать время работы… Для нас главное — качество и эффективность принимаемых законов», — заявил Володин.

По его словам, в ходе весенней сессии депутатам Госдумы предстоит также рассмотреть многие законодательные инициативы в рамках текущей повестки.

«Сегодня в нашем законотворческом портфеле 1233 законопроекта. Когда мы с вами в декабре завершали работу в рамках осенней сессии, было 1 тысяча 179 законопроектов. За последние дни декабря и новогодние праздники ещё 54 законодательные инициативы внесены в Госдуму на рассмотрение», — заявил Володин.