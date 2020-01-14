Москва, , 13:20 — REGNUM Сложное диагностическое медицинское оборудование устаревает, и через 10 лет оно в принципе подлежит замене. Об этом сегодня, 14 января, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с губернатором Удмуртии Александром Бречаловым, сообщается на сайте правительства РФ.

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По словам Медведева, такое диагностическое оборудование уже один раз менялось во многих регионах России. Это придётся делать и в будущем.

«При этом нужно обратить внимание на состояние первичных объектов медицины — на поликлиники и районные больницы. Здесь необходимы инвестиции, чтобы диагностика на этом оборудовании, медицинская помощь оказывалась в приемлемых условиях», — пояснил Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, в России может сложиться ситуация, при которой с рынка может исчезнуть ряд наименований медицинских изделий.

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