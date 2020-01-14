Уфа, , 13:19 — REGNUM Девять новых резидентов на территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Кумертау» и «Белебей» зарегистрированы в Башкирии. Об этом 14 января сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, на начало текущего года на ТОСЭР Башкирии зарегистрировано 50 резидентов. В текущем году данный список пополнился еще девятью резидентами на ТОСЭР «Кумертау» и «Белебей».

Отмечается, что на ТОСЭР «Кумертау» планируют реализовать проекты шести предприятий, которые создадут 124 новых рабочих места и привлекут инвестиции в сумме 70,2 млн рублей. ООО «Атлант» планирует производить неавтоклавные газобетонные блоки. Данный проект будет реализован до 2023 года и потребует порядка девяти млн рублей инвестиций. Компания ООО «Клен и К» запланировала до 2026 года создать производство мучных кондитерских изделий. На это потребуется около семи млн рублей. При этом будут созданы 20 рабочих мест.

ООО «ВЕС Гео» планирует до 2024 года организовать производство геофизического оборудования. При этом будет привлечено около 7,5 млн рублей и создано 20 новых рабочих мест. ООО «КумПолимер» планирует до 2029 года наладить выпуск отражающих пленок и шумоизоляции. На эти цели потребуется порядка 28 млн рублей. Будут созданы 20 новых рабочих мест.

ООО «МПП — Кумертау» до 2024 года наладит производство игр и игрушек. Этот проект потребует порядка восьми млн рублей и создаст 24 новых рабочих места.

ООО «СЛЗ — Кумерон» до 2023 года создаст производство корпусов и деталей для противовыбросового оборудования. Отмечается, что данную продукцию можно применять в нефтегазодобывающей отрасли. Данный проект потребует более 11 млн рублей. При этом будут созданы 20 рабочих мест.

На ТОСЭР «Белебей» зарегистрировались три предприятия, которые привлекут 20,5 млн рублей инвестиций и создадут 103 новых рабочих места.

ООО «Меди-Клиник» до 2022 года организует предприятие по оказанию платных медицинских услуг общей врачебной практики в г. Белебей. На это потребуется около семи млн рублей. При этом будет создано 20 новых рабочих мест.

ООО «Комбинат питания» планирует производить пищевые продукты и готовые блюда в г. Белебей. На это потребуется свыше 7,5 млн рублей. Будет создано 44 новых рабочих места.

ООО «РНГ-Производство» до 2022 года планирует запустить производство нефтегазового и нефтепромыслового оборудования в г. Белебей. Сумма затрат на этот проект составит свыше шести млн рублей. При этом будут созданы 39 рабочих мест.

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