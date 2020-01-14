Москва, , 13:10 — REGNUM Далеко не все граждане России справляются с растущей долговой нагрузкой, что в свою очередь и обуславливает увеличение количества банкротов, считает адвокат, руководитель практики «Банкротство» юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Евгений Пугачёв. Об этом он заявил 14 января корреспонденту ИА REGNUM.

«Значительное увеличение числа банкротств граждан обусловлено несколькими аспектами, — сказал он. — Во-первых, возрастание кредитной/долговой нагрузки граждан, сопряжённой с тем, что реальные доходы уже несколько лет подряд не растут. Это, безусловно, увеличивает долговую нагрузку, с которой не все справляются. Во-вторых, отдельные граждане используют процедуру банкротства для того, чтобы списать свои долги. Зачастую это не объективное банкротство гражданина, а способ списать или уменьшить свои долги».

Как подчеркнул Пугачёв, банкротство означает сиюминутный эффект, позволяющий разрешить проблему долгов здесь и сейчас, но в перспективе гражданин, воспользовавшийся этой процедурой, долгое время не сможет пользоваться финансовыми инструментами, брать кредиты в банках, и, скорее всего, у него будут проблемы с приобретением недвижимости.

Напомним, как сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Федресурса, по итогам 2019 года в России отмечен более чем полуторакратный рост числа банкротств физических лиц. Число граждан-банкротов увеличилось до 68,98 тыс.