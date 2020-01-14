Москва, , 13:06 — REGNUM Пакет законопроектов о защите и поощрении капиталовложений и инвестиций в РФ должен быть доработан таким образом, чтобы его нормы были качественными и работали на рост экономики страны. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе открытия весенней сессии 2020 года, передает корреспондент ИА REGNUM 14 января.

«В ходе весенней сессии нам необходимо выделить еще один приоритет. Создание условий для экономического роста. Только сильная экономика позволит выйти на решение всего комплекса социальных задач, эффективно решить национальные проекты», — подчеркнул Володин.

Он напомнил, что профильные комитеты Госдумы сегодня работают над законопроектами и готовят его рассмотрение во втором чтении. Речь о так называемом «инвестиционном кодексе» — пакете законопроектов, которые устанавливают нормы и правила инвестиций в РФ, а также возможности их защиты со стороны государства.

«Закон важный, его ждут. Он имеет большое значение для развития инвестиционной деятельности и в целом экономики нашей страны. Но, прежде чем мы будем рассматривать законопроект во втором чтении, нам правильно было бы провести большие парламентские слушания, в рамках которых вместе с экспертами, деловым сообществом и правительством РФ еще раз вернуться к законопроекту, он требует доработки… Мы должны сделать все, для того чтобы он был качественным», — заявил Володин.