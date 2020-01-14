Москва, , 13:06 — REGNUM Нефтяные цены остаются практически без движения после недавнего падения на фоне снижения напряженности между США и Ираном, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Некоторую поддержку котировкам оказывают позитивные ожидания по завтрашней встрече, где представители Пекина и Вашингтона должны будут подписать первую часть торговой сделки. Китайская делегация уже прибыла в столицу США, а в СМИ появилась информация, что стороны договорились встречаться каждые полгода для обсуждения всех спорных вопросов.

Сырьевые рынки максимально чутко реагируют на подобные новости, так как от них зависит судьба мировой экономики и, как следствие, величина спроса на топливо.

Поддержку черному золоту оказывают слова министра энергетики Саудовской Аравии, который заявил о готовности продолжать снижение объемов добычи нефти для сокращения избыточных запасов.

Саудиты решили вернуть оптимистичные настроения после существенного роста запасов сырья в США, где объемы в хранилищах выросли на 1,16 млн баррелей вопреки прогнозам об их снижении на 3,57 млн баррелей.

15 января выйдет очередной отчет от Информационного агентства энергетики США: эксперты вновь ожидают снижения запасов (в этот раз на 0,75 млн баррелей), но итоговые значения могут вновь оказаться гораздо выше прогнозов. Можно ожидать нефтяные цены на уровне $64 за баррель», — предполагает эксперт.

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