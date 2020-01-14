Сеул, , 13:01 — REGNUM Северная Корея и Китай намерены укрепить двусторонние отношения, увеличив число авиарейсов между странами. Об этом сообщает KBS со ссылкой на китайские отраслевые источники.

По данным источников, в октябре текущего года китайская авиакомпания Qingdao Airlines намерена запустить три рейса до Пхеньяна.

Известно, что рейсы будут выполняться из таких городов, как Циндао, Цюаньчжоу и Чжэнчжоу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в дополнение к трем регулярным рейсам (Пхеньян — Пекин, Пхеньян — Шанхай, Пхеньян —) северокорейская авиакомпания Air Koryo ввела новые маршруты в Китай, до таких городов, как Далянь, Макао, Ухань и Цзинань.

Отмечается, что после введения данных маршрутов общее число авиарейсов между странами увеличится до десяти.