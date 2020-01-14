Москва, , 12:45 — REGNUM Одна из проблем, требующая решения, — проблема вывоза сырого леса, экспорт сырого леса. Об этом сегодня, 14 января, заявил глава СП РФ Алексей Кудрин на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

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По словам Кудрина, Счётная палата проанализировала всю цепочку от вырубки до экспорта и выявила ряд проблем, в частности, в таможенных органах по порядку декларирования этого леса.

«Все нарушения отправлены в правоохранительные органы. В настоящее время по ним ведется соответствующая работа. Также с правительством РФ обсуждается вопрос введения в оборот пустующих земель», — пояснил глава СП РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Алексей Кудрин заявил, что Счётная палата РФ выявляет нарушения на сотни миллиардов, но, как правило, это не чисто хищения, это нарушения бухгалтерского учета.

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Путин поздравил Счетную палату РФ с 25-летием со дня образования