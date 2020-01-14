Найроби, , 12:49 — REGNUM В 2019 году доходы Кении от туризма выросли на 3,9% до 163,56 миллиарда кенийских шиллингов (1,61 миллиарда долларов США) благодаря небольшому увеличению числа прибывающих в страну туристов. Об этом передает информационное агентство Reuters cо ссылкой на заявление министра туризма Кении.

По словам Наджиба Балала, восточноафриканскую страну, основным источником валютных поступлений в бюджет которой является туризм, в прошлом году посетило 2,05 млн туристов, что на 1% больше, чем в 2018 году.

Он добавил, что нападение террористов на гостинично-офисный комплекс в Найроби в январе прошлого года и общее замедление мирового туристического бизнеса вызвали низкий рост числа прибывающих в Кению.

Несмотря на разнообразные туристические предложения Кении, от пляжного отдыха на побережье Индийского океана до сафари в заповеднике Масаи Мара, в страну прибывает меньше посетителей, чем в другие страны Африки, такие как ЮАР, из-за частых политических потрясений и нападений повстанцев.

В период с 2012 г. по 2015 г. количество посетителей и доходы от туризма в Кении упали после серии атак, ответственность за которые взяла связанная с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сомалийская организация «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), члены которой потребовали, чтобы Найроби вывел свои войска из Сомали.

Читайте ранее в этом сюжете: Боевики в Кении намерены продолжать атаки — СМИ