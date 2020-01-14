Вильнюс, , 12:29 — REGNUM К 1 января 2020 года в Литве проживало на 145 человек больше, чем годом ранее, объявил сегодня, 14 января, департамент статистики Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По предварительным данным, в абсолютных числах на начало года в Литве проживало 2 млн 749 тыс. 300 человек.

Это впервые зафиксированный рост населения за 28 лет. В последний раз прирост населения в Литве был зафиксирован в 1991 году. При этом смертность в Литве по-прежнему выше рождаемости (смертность превысила рождаемость на 10,7 тыс. человек), а рост численности населения обусловлен тем, что в Литву в 2019 году иммигрировало на 10,8 тыс. человек больше, чем эмигрировало.

При этом большинство иммигрантов — граждане Украины, которые приехали в Литву на заработки.