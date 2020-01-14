Сеул, , 12:31 — REGNUM Южнокорейская компания Hyundai E&C получила заказы на строительство объектов в Катаре и Сингапуре. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, южнокорейская компания построит в Катаре две из четырёх башен-офисных центров Rusail Plaza Tower. Отмечается, что контракт на строительство третьей башни составил 609,3 млрд вон (~$526,9 млн), а строительство четвертой — 613 млрд вон (~$530,15 млн).

Отмечается, что высота третьего здания составит 70 этажей, из которых пять находится под землей. Известно, что здания будут построены рядом с Национальным стадионом, где в 2022 году пройдёт чемпионат мира по футболу.

7 января представители Hyundai E&C подписали контракт по строительству спортивного центра в сингапурском городе Пунггол. Общая стоимость проекта оценивается в 270 млрд вон (~$233,5 млн), однако доля южнокорейской компании в проекте составляет 190 млрд вон (~$164,3 млн).Строительство спортивного центра и стадиона площадью 48 180 кв. м будет завершено к январю 2023 года.

Известно, что в начале текущего года представители Hyundai E&C получили заказы на строительства объектов за рубежом общей стоимостью 1,5 трлн вон (~$1,29 млрд).

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