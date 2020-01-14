Владикавказ, , 12:28 — REGNUM Новый авиарейс может быть открыт из аэропорта Владикавказа. Власти региона намерены установить авиасообщение с Грузией. Об этом сообщил глава минтранса Северной Осетии Хайдарбек Бутов.

По его словам, рейс на Тбилиси из Владикавказа будет востребован, так как единственная автодорога в сторону Закавказья часто бывает закрыта из-за непогоды и на пункте пропуска через границу с Грузией «Верхний Ларс» скапливаются огромные очереди.

Как отметил Бутов, с решением об открытии авиасообщения именно из столицы Северной Осетии согласились все крупные туроператоры Северного Кавказа и руководители транспортных министерств субъектов округа.