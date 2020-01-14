Киев, , 12:26 — REGNUM Яблоки, гречневая крупа и картофель наиболее подорожали на Украине в течение прошлого года, сообщила 14 января украинская государственная служба статистики, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно информации ведомства, за 2019 год цены на яблоки выросли на 77,4% — до 16,3 грн (примерно $0,6) за кг, на крупу гречневую — на 70,1%, до 27,8 грн (примерно $1,1) за кг, на картофель — на 69,2%, до 16,3 грн за кг.

Среди наиболее подешевевших продуктов питания — только овощи. В частности, информирует ведомство, цены на лук снизились на 46,7% — до 9 грн за кг, на морковь — на 46,4% до 6,4 грн за кг, на свеклу — на 40,4% до 6,5 грн за кг, на капусту — на 31,6%, до 6,1 грн за кг.

Несколько дней назад украинские СМИ сообщали, что цены на продукты на Украине значительно отличаются от европейских в большую сторону. Обсуждение темы спровоцировал житель Херсона, который работает в Чехии и опубликовал в социальных сетях местные цены.