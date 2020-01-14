Ставрополь, , 12:52 — REGNUM Завод по выпуску кондитерских изделий появится в городе Невинномысске в Ставропольском крае. Инвестиционный проект планирует реализовать местная компания ООО «НКФ», сообщили ИА REGNUM 14 января в пресс-службе министерства энергетики, промышленности и связи региона.

На запуск предприятия направят свыше 23,5 млн рублей, из которых 20 млн — заемные средства от краевого Фонда развития промышленности. Кроме того, компания вложит в проект более 3,5 млн рублей собственных средств.

На эти деньги планируется закупить технологическое оборудование для выпуска затяжного и сахарного печений, а также вафельных трубочек. К 2021 году производственная мощность предприятия, по проекту, должна составить почти 1,2 тыс. тонн кондитерских изделий.

До 20% произведенной продукции компания планирует экспортировать в Азербайджан, Белоруссию, Германию, Китай и другие страны ближнего и дальнего зарубежья. Остальная часть кондитерских изделий будет поставляться по российским торговым сетям.

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