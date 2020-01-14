Киев, , 12:01 — REGNUM Украинский эксперт по энергетике Владимир Омельченко сегодня, 14 января, сообщает интересные подробности о процессе анбандлинга (разделения) госкомпании «Нафтогаз Украины», который завершился в конце прошлого года.

«Новый оператор газотранспортной системы Украины будет отдавать «Нафтогазу» часть своей прибыли, чтобы рассчитаться за ГТС. Всего 180 млрд грн — за 10 лет. А за сколько НАК взял в пользование ГТС? Отвечаю — за 0 грн», — информирует Омельченко.

Эксперт иронически отмечает, что на Украине произошел «самый сказочный анбандлинг всех времен и народов».

«Если так уж деньги жмут, то может эти средства направить на онкобольных детей, или на раненых бойцов, и еще хватит на лекарства пенсионерам», — заявил он.

ИА REGNUM напоминает, что 1 января 2020 года в «Нафтогазе» заявили, что анбандлинг завершен вовремя и независимый оператор ГТС начал самостоятельную деятельность. Таким образом, отметили в компании, Украина выполнила требования Третьего энергопакета ЕС и доказала, что является ответственным и надежным партнером.

«Нафтогаз перестал быть акционером оператора ГТС, но становится его крупным клиентом и готов поддерживать в инициативах, направленных на развитие конкурентного и прозрачного газового рынка», — подчеркивалось в заявлении.