Киев, , 12:14 — REGNUM В январе 2020 года государственный концерн «Укрспирт» намерен продать до 440,6 тыс. декалитров спирта, что примерно вдвое превышает продажи за январь 2019 года, сообщила пресс-служба концерна.

Исполняющий обязанности председателя «Укрспирта» Сергей Блескун считает, что рост продаж является результатом «эффективной борьбы с теневым оборотом спирта».

В 2020 году на Украине начали работать десять заводов-производителей спирта, что на три завода больше, чем в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правоохранительные органы Украины изъяли 81 тонну незаконного алкоголя на сумму около 6,5 млн гривен.

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