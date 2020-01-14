Курортный посёлок Анаклия, Грузия, , 12:00 — REGNUM В «Консорциуме развития Анаклии» хотят избежать арбитражного суда, хотя и готовы к нему. Такое заявление сделал учредитель консорциума, банкир и основатель движения «Лело» Мамука Хазарадзе журналистам, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По словам банкира, сама судебная тяжба будет невыгодна для интересов Грузии, и поэтому его команда стремится найти другие пути решения.

«Соответственно, мы делаем все возможное, чтобы избежать арбитража, хотя мы к арбитражу очень серьезно подготовлены, — сказал Хазарадзе. — Мы используем последний шанс для спасения проекта».

Учредитель «Консорциума развития Анаклии» рассказал о том, что договором предусмотрен 2-месячный период на расторжение, а также обещал, что те, кто препятствовал строительству порта в Анаклии, будут серьезно отвечать.

Как передавало ИА REGNUM, «Консорциум развития Анаклии» после нескольких отсрочек, которые ему предоставляло правительство Грузии, должен был найти инвестиции для строительства порта до 31 декабря. Когда это сделать не получилось, грузинские власти решили расторгнуть договор.

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