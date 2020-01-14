Томск, , 11:54 — REGNUM В Арбитражный суд Томской области поступил иск о признании банкротом единственной фабрики в России и на постсоветском пространстве, где делали карандаши из кедра. Как сообщает портал ТВ2, заявление об этом подала новосибирская типография «Сити-пресс», которой фабрика задолжала 500 тыс. рублей.

По словам проработавшей на Сибирской карандашной фабрике инженера-энергетика Татьяны Чанга, проблемы начались в 2019 году. Сначала начали задерживать платежи за свет, тепло, зарплату работникам. Затем начались сокращения.

«В приказе говорится, что уволили «в связи с сокращением объемов производственной деятельности». Нам не выплатили октябрьскую, ноябрьскую зарплату. Не выплатили компенсации, пособия», — передаёт слова инженера портал.

Прокуратура провела проверку по факту невыплаты зарплаты, в настоящее время, как отмечается, СКР решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, фабрика берёт начало в далёком 1912 году, когда в Томске было основано предприятие по изготовлению кедровой дощечки. В 1934 году оно стало частью Томской карандашной фабрики, пока в начале 2000-х годов не была переименована в Сибирскую карандашную фабрику.

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