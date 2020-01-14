Москва, , 11:49 — REGNUM Любая попытка заняться в России эффективной и комплексной модернизацией приведёт к резкому повышению заработных плат, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 14 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра труда и социальной защиты Максима Топилина, который пообещал лишь 2,3-процентный рост реальных заработных плат в РФ в 2020 году.

«Как только вы начинаете заниматься развитием и модернизацией, то выясняется, что у вас нет специалистов, и пока вы не нормализуете систему образования, зарплата будет резко расти, — сказал Делягин. — То есть любая попытка заняться эффективной и комплексной модернизацией мгновенно приведёт к росту заработной платы. Во-вторых, в федеральном бюджете без движения валяется около 14,5 трлн рублей, на которые можно как минимум начать исполнять Конституцию Российской Федерации, которая гарантирует гражданам Российской Федерации право на жизнь. Цена вопроса около 1 трлн рублей в год. Но этот триллион будет сразу возвращаться в основном в виде налогов обратно в бюджет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Топилина, в 2020 году продолжится рост оплаты труда в бюджетном секторе экономики, вырастут зарплаты категорий работников, обозначенных в майских указах президента РФ 2012 года. Эти зарплаты вновь будут соотноситься со среднемесячным доходом трудящихся в регионе.