Москва, 14 января 2020, 11:49 — REGNUM Любая попытка заняться в России эффективной и комплексной модернизацией приведёт к резкому повышению заработных плат, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 14 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра труда и социальной защиты Максима Топилина, который пообещал лишь 2,3-процентный рост реальных заработных плат в РФ в 2020 году.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Топилина, в 2020 году продолжится рост оплаты труда в бюджетном секторе экономики, вырастут зарплаты категорий работников, обозначенных в майских указах президента РФ 2012 года. Эти зарплаты вновь будут соотноситься со среднемесячным доходом трудящихся в регионе.