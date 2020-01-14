Орел, 14 января 2020, 11:48 — REGNUM Депутат Орловского городского совета депутатов Евгений Косогов обратился к прокурору области с просьбой принять «меры прокурорского реагирования в отношении чиновников, совершивших грубое нарушение федерального законодательства» — речь идёт о нарушениях, которые, по мнению депутата, были допущены при организации электронного аукциона на выполнение работ по реконструкции «Красного моста» в Орле. Об этом сам Косогов сообщил корреспонденту ИА REGNUM 14 января.
Он отметил, что вопрос о нарушении законодательства при проведении аукциона по ремонту Красного моста в Орле со стороны главы администрации города Александра Муромского, а также руководства заказчика работ — МКУ «УКС г. Орла» поднимался депутатов на заседании профильного комитета горсовета Орла 17 декабря. В частности, Евгений Косогов обратил внимание на том, что федеральное законодательство требует обязательного проведения общественного обсуждения при осуществлении закупки при начальной (максимальной) цене контракта более миллиарда рублей. Тогда же депутат направил обращение в антимонопольные органы. В конце декабря 2019 года им был получен ответ за подписью заместителя руководителя ФАС России Даниила Фесюка. В ответе, в частности, подтверждается, что федеральное законодательство требует общественных обсуждений при проведении аукциона со стоимостью закупки более миллиарда рублей. В то же время, в ФАС отметили, что «довод о том, что заказчиком нарушен порядок первого этапа обязательного общественного обсуждения закупки, не подлежит рассмотрению ФАС России. Таким образом, ФАС России направляет обращение в Федеральное казначейство по подведомственности для рассмотрения в рамках компетенций и установленных полномочий».
Дмитрий Косогов сообщил, что в связи в вышеизложенным просит прокурора Орловской области «принять меры прокурорского реагирования в отношении чиновников, совершивших грубое нарушение федерального законодательства».
Красный мост в Орле расположен в историческом центре города и соединяет Гостиную улицу на левом берегу Оки с Московской на правом. Последний капитальный ремонт моста проводился в 1999 году, сегодня мост в удручающем состоянии. О планах по реконструкции власти заявляли неоднократно, проект был представлен ещё в 2018 году. В 2019 году на ремонт моста из федерального бюджета было выделено 285 млн рублей. В октябре минувшего года глава Минтранса РФ Евгений Дитрих назвал Красный мост в Орле в числе объектов, которые «вызывают опасения» в связи с тем, что контракты на проведение работ до сих пор не заключены. Между тем, в декабре аукцион по поиску подрядчика для ремонта моста проводился дважды, однако желающих заключить контракт не нашлось Начальная (максимальная) цена контракта — более 1 миллиарда 382 миллионов рублей.