Орел, , 11:48 — REGNUM Депутат Орловского городского совета депутатов Евгений Косогов обратился к прокурору области с просьбой принять «меры прокурорского реагирования в отношении чиновников, совершивших грубое нарушение федерального законодательства» — речь идёт о нарушениях, которые, по мнению депутата, были допущены при организации электронного аукциона на выполнение работ по реконструкции «Красного моста» в Орле. Об этом сам Косогов сообщил корреспонденту ИА REGNUM 14 января.

Он отметил, что вопрос о нарушении законодательства при проведении аукциона по ремонту Красного моста в Орле со стороны главы администрации города Александра Муромского, а также руководства заказчика работ — МКУ «УКС г. Орла» поднимался депутатов на заседании профильного комитета горсовета Орла 17 декабря. В частности, Евгений Косогов обратил внимание на том, что федеральное законодательство требует обязательного проведения общественного обсуждения при осуществлении закупки при начальной (максимальной) цене контракта более миллиарда рублей. Тогда же депутат направил обращение в антимонопольные органы. В конце декабря 2019 года им был получен ответ за подписью заместителя руководителя ФАС России Даниила Фесюка. В ответе, в частности, подтверждается, что федеральное законодательство требует общественных обсуждений при проведении аукциона со стоимостью закупки более миллиарда рублей. В то же время, в ФАС отметили, что «довод о том, что заказчиком нарушен порядок первого этапа обязательного общественного обсуждения закупки, не подлежит рассмотрению ФАС России. Таким образом, ФАС России направляет обращение в Федеральное казначейство по подведомственности для рассмотрения в рамках компетенций и установленных полномочий».

Дмитрий Косогов сообщил, что в связи в вышеизложенным просит прокурора Орловской области «принять меры прокурорского реагирования в отношении чиновников, совершивших грубое нарушение федерального законодательства».

"Также мною будет направлено письменное обращение на имя мэра г. Орла, чтобы данный факт нарушения федерального законодательства был рассмотрен на заседании горсовета г. Орла, так как, по моему мнению, в действиях чиновников администрации города Орла имеются признаки нарушения норм утверждённого Орловским городским Советом народных депутатов кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих органов местного самоуправления города Орла, муниципальной избирательной комиссии г. Орла», — пояснил Косогов.

Красный мост в Орле расположен в историческом центре города и соединяет Гостиную улицу на левом берегу Оки с Московской на правом. Последний капитальный ремонт моста проводился в 1999 году, сегодня мост в удручающем состоянии. О планах по реконструкции власти заявляли неоднократно, проект был представлен ещё в 2018 году. В 2019 году на ремонт моста из федерального бюджета было выделено 285 млн рублей. В октябре минувшего года глава Минтранса РФ Евгений Дитрих назвал Красный мост в Орле в числе объектов, которые «вызывают опасения» в связи с тем, что контракты на проведение работ до сих пор не заключены. Между тем, в декабре аукцион по поиску подрядчика для ремонта моста проводился дважды, однако желающих заключить контракт не нашлось Начальная (максимальная) цена контракта — более 1 миллиарда 382 миллионов рублей.