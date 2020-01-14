Минск, , 11:27 — REGNUM «Индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре 2019 г. по сравнению с ноябрем 2019 г. составил 100,5%, с декабрем 2018 г. — 104,7%», — сказано в опубликованном 13 января сообщении Национального статистического комитета Белоруссии.

Рост инфляции за январь-декабрь по сравнению с таким же периодом 2018 года составил 5,6%. При этом цены на продовольственные товары были повышены на 6%, на непродовольственные — на 3,7%, на услуги — на 7,2%.

Исходные данные расчётов Белстатом не опубликованы. Власти республики заявили, что выдержали параметр официального прогноза, согласно которому Нацбанку предписано удержать инфляцию в районе 5%. Такая же цель поставлена перед госрегулятором и в прогнозе на 2020 год.

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