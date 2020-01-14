Москва, , 11:27 — REGNUM Нефть марки Brent не нашла в себе силы вернуться к росту, несмотря на оптимизм игроков в отношении торговой сделки между США и КНР, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Brent в моменте уходила под отметку $64 за баррель впервые за месяц и к концу сессии расположилась лишь немногим выше этого уровня. 14 января котировки пытаются определиться с вектором движения, торгуясь практически во флэте.

Сейчас для рынка нефти наступил важный момент с точки зрения технического анализа. Сам по себе прокол отметки $64 за баррель является медвежьим сигналом, но если цены смогут нащупать дно в этой области, то смогут восстановиться выше $66 за баррель в обозримой перспективе.

В пользу такого сценария может сыграть частичная торговая сделка, которую Вашингтон и Пекин должны подписать на завтрашней церемонии.

Также немаловажной будет статистика по запасам сырой нефти в Штатах. 14 нваря вечером API представит свою оценку запасов, и если объемы сократятся, это станет локальным фактором поддержки для Brent.

Определенные коррективы в динамику цен может внести и статистика по американской инфляции через реакцию доллара. В случае выхода слабых показателей «американец» рискует просесть против большинства валют, что сыграет на руку нефтяным фьючерсам», — полагает эксперт.

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