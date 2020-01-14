Москва, 14 января 2020, 11:26 — REGNUM Жителей РФ хотят довести до такого состояния, когда они будут готовы снести всё, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 14 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина, который пообещал, что в 2020 году реальная заработная плата в РФ увеличится на 2,3%.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в интервью «Российской газете» министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин пообещал, что в 2020 году реальные располагаемые денежные доходы населения вырастут на 1,5%.