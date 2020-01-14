Москва, , 11:26 — REGNUM Жителей РФ хотят довести до такого состояния, когда они будут готовы снести всё, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 14 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина, который пообещал, что в 2020 году реальная заработная плата в РФ увеличится на 2,3%.

«Инфляция уже засчитана в этих 2,3%. Потому что это реальная заработная плата, то есть скорректированная на инфляцию. Но нужно понимать, что официальная инфляция, на которую ориентируется Топилин, занижена примерно вдвое, — сказал Делягин. — То есть на самом деле реальная заработная плата продолжит снижаться. В целом у нас есть регионы, в которых 20 тысяч рублей считает хорошей, завидной заработной платой. Мы наблюдаем продолжение курса нашей либеральной тусовки на организацию государственного переворота, на доведение людей до такого состояния, чтобы они снесли всё».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в интервью «Российской газете» министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин пообещал, что в 2020 году реальные располагаемые денежные доходы населения вырастут на 1,5%.