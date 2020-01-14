Набережные Челны, Татария, , 11:36 — REGNUM По предварительным данным, в 2019 году предприятие «КамАЗ-Лизинг» поставило своим клиентам около 4464 грузовиков. Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

Стоит отметить, что первоначально компанией планировалось поставить в 2019 году 2700 грузовых машин. Кроме того, в прошедшем году к своим владельцам отправилось 2117 прицепов и 63 автобуса.

Подводя итоги 2019 года гендиректор АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» Андрей Гладков заявил, что последние три года автопредприятие показывает стабильно положительную динамику.

Кроме того, в ушедшем году «КамАЗ-Лизингу» удалось выйти на международный авторынок. В декабре совместно с «UzAutoTrailer» в Узбекистане была зарегистрирована лизинговая компания «KAMAZ Asia Leasing». До 2022 года компании намерены передать в лизинг более 1,5 тыс. машин.

Напомним, в начале текущего года, занимавший должность заместителя генерального директора по закупкам КамАЗа, Рустам Шамсутдинов был назначен на должность замгендиректора предприятия по продажам и сервису.

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