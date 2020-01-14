Тбилиси, , 11:28 — REGNUM Товарооборот в Грузии за 2019 год вырос по сравнению с предыдущим годом. Соответствующий отчет 14 января разместила Национальная служба статистики (Грузстат) на своем сайте.

Всего, согласно статистическим данным, оборот внешней торговли Грузии составил $12,83 млрд, что на 2,7% больше, чем в 2018 году. В этот объем входит экспорт, который вырос на 12,4% и достиг $3,77 млрд, и импорт, размер которого снизился на 0,8% и составил $ 9,06 млрд.

Таким образом, по данным Грузстата, отрицательное сальдо торгового баланса Грузии составило $5,29 млрд или 41,2%.

Напомним, в декабре 2019 года глава Грузстата Гогита Тотрадзе сообщил, что по итогам 11 месяцев экономика Грузии выросла на 5,3%.