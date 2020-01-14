Пекин, , 11:20 — REGNUM Согласно предварительным статистическим данным, валовый региональный продукт Пекина вырос на 6,1−6,2% в 2019 году, сообщает агентство Синьхуа.

Данные были представлены в рамках правительственного рабочего доклада третьей сессии Пекинского муниципального собрания народных представителей 15-го созыва. В докладе также говорится, что Пекин нарастил общие доходы в бюджет на 0,5% за указанный период, в кто время как потребительские цены выросли на 2,3%.

Вдобавок ко всему, уровень безработицы в городе находился на уровне 4,4%, а располагаемый подушевой доход вырос на 6,3% в реальном выражении. В 2020 году запланирован рост ВРП Пекина на 6%, в то время как общие доходы в бюджет должны не уступать по темпам роста прошлогодние.

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