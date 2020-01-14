Хух-Хото, Китай, , 11:15 — REGNUM Валовый региональный продукт Внутренней вырос в 2019 году на 5,5%, что на 0,2 процентных пункта выше показателей 2018 года, сообщает агентство Синьхуа.

Согласно докладу, представленному на третьей сессии Собрания народных представителей Внутренней Монголии 13-го созыва, в 2019 году инвестиции в основные фонды выросли более чем на 6%, в то время как общие доходы в бюджет региона взлетели на 10,9%.

Кроме того, располагаемый подушевой доход в регионе в сельской и городской местности вырос на 10% и 6,5% соответственно. Вдобавок ко всему во Внутренней Монголии было создано 263 тыс. новых рабочих мест при зафиксированном уровне безработицы 3,7%

Как было заявлено в докладе, в 2020 году регион намерен еще увеличить темпы роста ВРП, которые запланированы на уровне 6%. Также должно быть создано свыше 220 тыс. рабочих мест в городах, а зарегистрированная безработица не должна превышать 4,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, ВРП провинции Чжэцзян на востоке Китая за 2019 год превысил 6 трлн юаней, показав темпы роста 6,8%.

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