Москва, 14 января 2020, 11:12 — REGNUM В России повышение реальных заработных плат идёт по инерции, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 14 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра труда и социальной защиты Максима Топилина, который пообещал, что в 2020 году реальная заработная плата в РФ увеличится на 2,3%.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в интервью «Российской газете» Топилин заявил, что в 2020 году реальная заработная плата в РФ увеличится на 2,3%.
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