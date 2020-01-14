Москва, , 11:12 — REGNUM В России повышение реальных заработных плат идёт по инерции, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 14 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра труда и социальной защиты Максима Топилина, который пообещал, что в 2020 году реальная заработная плата в РФ увеличится на 2,3%.

«Повышение реальной заработной платы на 2,3% — это небольшой рост, — сказал Делягин. — Особенно если учитывать бедность основной массы граждан РФ. У нас очень низкая база. Это движение по инерции. Я бы даже сказал, по затухающей инерции. В переводе на русский язык заявление министра труда означает: «Мы не будем ничего делать для улучшения жизни граждан, для повышения их благосостояния. Но в силу инерционных процессов и общей бедности такое повышение будет, и мы будем им гордиться и хвастаться». Это честное и открытое заявление. Я даже не ожидал ничего подобного от этого министра».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в интервью «Российской газете» Топилин заявил, что в 2020 году реальная заработная плата в РФ увеличится на 2,3%.

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