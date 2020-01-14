Ульяновск, , 11:09 — REGNUM В Ульяновской области планируется ввести новые правила в отношении бродячих животных: заменить убийство стерилизацией и вакцинацией. Это требование прописано в федеральном законе, который вступил в силу в 2020 году, пишет «Коммерсант».

В 2013 году губернатор Сергей Морозов потребовал от правительства рассмотреть вопрос о стерилизации, заменив его отстрелом бездомных собак и кошек, однако его поручение не было выполнено. Теперь это требование федерального законодательства.

На совещании в правительстве глава региона заявил о переформатировании нормативной базы по обращению с животными, а в муниципальных образованиях будут введены ответственные за обращение с животными.

«Выйдем на новый метод работы: отлов — вакцинация — стерилизация — выпуск. Будем строить питомники», — цитируют Морозов местные издания.

По словам главы региона, «главная цель — бережно относиться к животным», найти «баланс между природой и человеком».

В бюджете региона на беспризорных животных выделено 7,8 млн рублей. областное ветеринарное агентство приступает к новой программы без изменений бюджета, при этом, отмечает издание, зоозащитники уверены, что реализовать требования федерального законодательства без дополнительных затрат невозможно.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году резонанс вызвала инициатива минприроды Ульяновской области об отстреле собак, кошек, ворон и бакланов: чиновники ссылались на то, что они являются переносчиками различных заболеваний и наносят «вред биоресурсам». В частности, «дикие кошки разоряют птичьи гнёзда», а ушедшие с подворий собаки сбиваются в стаи, что опасно и для «людей, находящихся в лесу». Отмечалось также, что охотники «находят повсеместно в лесах трупы косуль, зайчат, растерзанных бродячими собаками». В прокуратуре тогда отметили, что данный проект противоречит федеральному законодательству.

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