Киев, , 11:10 — REGNUM Американская компания Google открыла центр исследований и разработок (R&D) на Украине, сообщил 13 января ресурс ain.ua со ссылкой на свои источники.

В ноябре Google купила компанию CloudSimple, которая находится в Киеве. В январе 2020 года сотрудники компании официально стали сотрудниками киевского офиса Google. Таким образом, в Киеве появился третий в Восточной Европе офис Google, обладающий своим R&D центром. Два других офиса находятся в Польше и Венгрии.

Компания CloudSimple была создана в 2016 году. На данный момент у компании три офиса — в США, в Индии и на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания Google начала тестирование облачного игрового сервиса Stadia, созданное для мобильных устройств на базе ОС Android.

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