Пекин, , 11:06 — REGNUM Валовый региональный продукт (ВРП) китайской провинции Чжэцзян на востоке Китая превысил 6 трлн юаней (около $717 млрд) в 2019 году, увеличившись на 6,8% в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

Согласно рабочему докладу, проведенному в рамках ежегодной сессии собрания народных представителей провинции, подушевой доход городского и сельского населения Чжэцзяна увеличился на 8,3% и 9,4% соответственно.

Поскольку экономика Китая в 2019 году столкнулась с рядом внешних неопределенностей, Чжэцзян был в числе ключевых торговых провинций, которые выдвинули и реализовали 20 политик стабилизации внешней торговли, которая, как сообщало ИА REGNUM, превысила 3 трлн юаней ($435 млрд).

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Потребление региона также продемонстрировало устойчивый рост. Согласно докладу, общие розничные продаже потребительских товаров в регионе выросли на 8,6% за указанный период, в то время как интернет и трансграничные розничные продажи взлетели на 18,1% и 35,3% соответственно.

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