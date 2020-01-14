Москва, , 11:12 — REGNUM В преддверии выборов в Государственную думу РФ рубль могут начать целенаправленно укреплять. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.

По его мнению, курс российской валюты по многом будет зависеть от политики монетарных властей.

«Тут интрига — в 2021 году у нас выборы в Государственную думу. Я процентов на 80 уверен, что монетарные власти просто получат команду подыграть. Перед прошлыми думскими выборами интересная ситуация была. Тогда наблюдалась необычное явление, которое меня удивило. Одновременно нефть стояла на месте, резервы падали, а рубль укреплялся», — сказал Хестанов.

Такое сочетание падения резервов и укрепления рубля нетипично для России, отметил эксперт.

«На одной из конференций один из политологов проболтался, что сделано это было сознательно, потому что когда рубль укрепляется, с точки зрения обывателя это воспринимается как рост уровня благосостоятельности, и укрепление рубля месяца за три до выборов полезно для результатов голосования. И я уверен процентов на 80, что если ситуация позволит, если будет всё примерно, как сейчас, то этот опыт будет повторен», — сообщил экономист.

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