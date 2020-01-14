Красногорск, , 11:07 — REGNUM Застройщикам Подмосковья в 2019 году выдали 694 заключения о соответствии построенных или реконструированных объектов требованиям проектной документации (ЗОС) в 2019. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.

Как заявил начальник ведомства Артур Гарибян, на жилые дома было выдано 239 заключений; 138 заключений получили линейные объекты; 317 документов получено на нежилые здания, в том числе на 84 социальных объекта, 67 логистических объектов и 61 производственное строение.

Еще 48 заключений о соответствии выдали зданиям другого назначения. Общая площадь квартир в жилых домах, получивших ЗОС в 2019 году составляет 4,4 млн м кв.