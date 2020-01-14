Нур-Султан, , 10:59 — REGNUM По итогам 11 месяцев 2019 года в Казахстане было зарегистрировано 806 842 автомобиля, что на 0,7% меньше, чем в январе-ноябре 2018 года. Об этом сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики республики.

По состоянию на 1 декабря 2019 года в Казахстане было зарегистрировано 3,769 млн автомобилей. За отчетный период, в республике произошло 14 835 дорожно-транспортных происшествий, что на 4,2% больше, чем за аналогичный период 2019 года. В результате ДТП пострадали 21 690 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года органы административной полиции в Казахстане поставили на учет 1 194 254 автомобиля, что на 14,8% больше, чем годом ранее.

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