Москва, , 10:50 — REGNUM Арбитраж Москвы 17 февраля 2020 года начнёт рассматривать иск Министерства науки и высшего образования России к инвестиционно-строительной компании из Твери. Ведомство требует вернуть субсидию в размере 36 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск к ООО «Инвестиционно-строительная компания «Возрождение» из Тверской области был подан 30 декабря 2019 года, к производству его приняли 9 января 2020 года. В споре речь идёт «о взыскании в доход федерального бюджета субсидии в размере 36 000 000 рублей по договору от 14.08.2014 года №02.G25.31.0109». Третьим лицом в споре выступает ФГБУ «Национальный исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов им. Академика В. И. Шумакова» Министерства здравоохранения РФ. Иные подробности пока неизвестны.

Ответчик, по данным ЕГРЮЛ, учреждён в апреле 2006 года для строительства жилых и нежилых зданий. Его владельцы — ООО «Провентис-Групп» и Михаил Корнеев. ООО также имело долю в 99% в московском ООО «Международный центр клеточных технологий» (деятельность в области здравоохранения). Центр был ликвидирован в феврале 2019 года.