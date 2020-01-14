Сеул, , 10:48 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung Electronics инвестировала в развитие сети пятого поколения 5G путём приобретения американской компании по проектированию и оптимизации сетей. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, компания приобрела 100% акций телекоммуикационной компании TeleWord Solution. Подробности сделки не разглашаются.

Отмечается, что данное приобретение позволит Samsung Electronics расширить своё влияние на американском рынке мобильной связи. В настоящее время южнокорейская компания поставляет оборудование связи 4G и 5G таким компаниям, как AT&T, Sprint Corporation и Virizon Wireless.

Компания TeleWord Solution, предоставляющая услуги беспроводных сетей и консалтинга, была основана в Вирджинии в 2002 году.