Великий Новгород, , 10:21 — REGNUM Индексация страховых пенсий на 6,6%, произведённая с 1 января 2020 года, затронула 145 тыс. жителей Новгородской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России (ПФР).

«Аванс на доставку пенсий в повышенном размере в течение новогодних праздников в размере 900 млн рублей перечислен филиалу Почты России. Почтальоны начали разносить проиндексированные пенсии уже с 4 января. С 16 января, в соответствии с обычным графиком, ПФР получит средства на выплату пенсий жителям области, получающих их через банки», — сообщили в пресс-службе новгородского отделения ПФР.

Средний размер увеличения страховой пенсии по старости составил 1 тыс. рублей. После проведённой индексации средний размер страховой пенсии по старости в Новгородской области увеличился до 16 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в целом по России после индексации средняя страховая пенсия для неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,4 тыс. рублей.