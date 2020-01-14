Аддис-Абеба, , 10:28 — REGNUM Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед пригласил президента ЮАР Сирила Рамафосу выступить посредником на переговорах по разрешению спора с Египтом по поводу будущего Плотины Великого Возрождения, строящейся на Ниле в Эфиопии. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, в соответствии с заявлением Ахмеда не ясно, какую роль будет играть лидер ЮАР в переговорах, посредниками в которых уже выступают США. Премьер-министр Эфиопии Абий сказал журналистам в столице ЮАР, Претории, что президент Рамафоса был приглашен выступить в качестве посредника как новый председатель Африканского союза (АС).

«Эфиопия верит в беспроигрышное решение спора с Египтом и Суданом. Это просьба к президенту Рамафосе [поскольку] он является хорошим другом для Эфиопии и Египта, а также новым председателем АС. Он сможет [облегчить] дискуссию между обеими сторонами, чтобы решить вопрос мирным путем», — заявил Ахмед.

Напомним, что строительство плотины планируется завершить в этом году, и тогда она станет крупнейшей гидроэлектростанцией в Африке. Причиной разногласий является скорость, с которой должна быть заполнена плотина.

Эфиопия намеревается сделать это в течение шести лет после запуска, однако египетская сторона предложила продлить этот период по крайней мере до 10 лет в связи с опасениями, что более короткий промежуток времени повлияет на воды Нила вниз по течению, на которые на 90% опирается Египет.

Напомним, что последний раунд переговоров завершился безрезультатно на прошлой неделе, и переговоры должны возобновиться в Вашингтоне.

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