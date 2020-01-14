Санкт-Петербург, , 10:10 — REGNUM ООО «Юлмаркет», который в 2017 году возглавил структуру крупного сетевого ритейлера «Юлмарт», подало в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области заявление о признании себя банкротом. Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражного суда.

Первый кибермаркет «Юлмарт» появился в Санкт-Петербурге в 2008 году. Со временем бизнес разросся до крупной компании с выручкой в 40 млрд рублей, десятками крупных складов и сотнями магазинов по всей стране. Однако проблемы в компании начались после конфликта акционеров в 2017 году, после чего в отношении одного из учредителей Дмитрия Костыгина началась судебная тяжба по обвинению в мошенничестве.

В том же году владельцы ООО «Юлмарт» перевели всю операционную деятельность на ООО «Юлмаркет». Однако спустя три года компания не смогла справиться с «атакой» кредиторов, требовавших задолженности на полмиллиарда рублей и в начале 2020 года подала в суд на признание себя банкротом.

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