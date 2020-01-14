Пекин, , 10:18 — REGNUM Увеличение объёма ввоза американской продукции в Китай не обернётся сокращением поставок из других стран на китайский рынок. Об этом заявил заместитель начальника Главного таможенного управления КНР Цзоу Чжиу на пресс-конференции 14 января.

Он отметил, что не считает возможным наращивание американских поставок за счёт третьих стран. Китай располагает огромным рынком и способен диверсифицировать торговлю.

Цзоу Чжиу выразил уверенность, что усилия обеих сторон дадут торгово-экономическим отношениям Китая и США новое развитие, которое благотворно скажется на торговле во всём мире.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января ожидается заключение китайско-американской торговой сделки. Оно состоится в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа и вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ.

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