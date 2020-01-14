Нижневартовск, Югра, , 09:56 — REGNUM Между Нижневартовском (ХМАО) и Санкт-Петербургом прервано прямое авиасообщение. Авиакомпания «ЮТэйр» прекратила полёты в Северную столицу России, сообщает пресс-служба горадминистрации.

У мэрии столицы Самотлора нет сведений о причинах прекращения полётов из Нижневартовска в Санкт-Петербург. Как пояснил ТАСС собеседник авиакомпании «ЮТэйр», данный «рейс не получил субсидию из федерального бюджета, и авиакомпания заново подаст заявку на возобновление маршрута на очередной комиссии Росавиации в феврале».

Отметим, что рейс Нижневартовск — Санкт-Петербург действовал недолго. Он появился в сентябре 2019 года и выполнялся один раз в неделю. Пассажиров перевозили на самолетах Boeing 737−500.