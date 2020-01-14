Москва, , 09:56 — REGNUM Центробанк РФ с 14 января 2020 года выпускает в обращение четыре новых серии монет из драгоценных и недрагоценного металлов, сообщается на сайте регулятора.

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Выходит в обращение инвестиционная серебряная монета номиналом 3 рубля (тираж 500 тыс. штук) и золотая монета номиналом 50 рублей «Георгий Победоносец» рубля (тираж 500 тыс. штук), а также монета из недрагоценного металла номиналом 10 рублей «Московская область» серии «Российская Федерация» (5 млн штук).

Кроме того, выпускается памятная серебряная монета номиналом 2 рубля «Создатель русского фарфора Д.И. Виноградов, к 300-летию со дня рождения (1720)» (7 0 тыс. штук) и серебряная номиналом 3 рубля «200-летие открытия Антарктиды русскими мореплавателями Ф.Ф. Беллинсгаузеном и М.П. Лазаревым» (3 тыс. штук).

Как сообщало, Центральный банк Российской Федерации допустил выпуск в стране монеты номиналом 50 рублей.

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