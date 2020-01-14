Нижний Тагил, Свердловская область, , 09:41 — REGNUM В Свердловской области на реконструкцию объектов электроэнергетики Нижнего Тагила в 2019 году направлено 43 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Облкоммунэнерго».

В общей сложности было модернизировано 19,8 км линий электропередачи. Также в Нижнем Тагиле было построено пять новых трансформаторных подстанций, а ещё на двух подстанциях было заменено оборудование: программно-технический комплекс и контрольно-измерительные приборы.

Отметим, что самые масштабные работы по модернизации были проведены в селе Покровское. Там в 2019 году энергетики заменили 6,4 км воздушной линии электропередачи.