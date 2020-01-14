Сеул, , 09:45 — REGNUM Представители РФ и Южной Кореи проведут третий раунд переговоров по соглашению о свободной торговле в сфере услуг и инвестиций с 15 по 17 января в Москве. Об этом сообщает министерство торговли, промышленности и энергетики Республики Корея, передаёт 14 января агентство Yonhap.

Стороны приступили к переговорам в июне 2019 года, второй раунд состоялся в Сеуле октябре. Стороны полагают, что соглашение может быть заключено в 2020 году.

Взаимные ограничения в торговле с РФ Южная Корея готова снять в рамках политики по диверсификации импорта и экспорта и снижению зависимости от таких крупных экономик, как американская и китайская. За счёт переговоров с Москвой Сеул рассчитывает упростить заключения соглашения, сходного с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

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