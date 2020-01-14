Москва, , 09:44 — REGNUM Из немецких марок автомобили Volkswagen стали самыми распространенными в России. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

На данный момент в РФ зарегистрировано более 1,6 млн машин бренда Volkswagen. Таким образом, на долю немецкой марки приходится более 30% от всего парка немецких автомобилей в России.

На втором месте по популярности у российских автолюбителей располагаются машины компании Opel. Их в России числится 841 тыс. единиц. Тройку лидеров замыкает премиальная немецкая марка Mercedes-Benz. Таких авто в нашей стране насчитывается 672 тыс. экземпляров.

Всего же в России зарегистрировано 4,4 млн немецких автомобилей — 10% от общего числа машин в нашей стране.

Напомним, по итогам января-ноября 2019 года в РФ было реализовано около 192,5 тыс. новых легковых автомобилей немецких компаний, что на 5% больше, чем в 2018 году.

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